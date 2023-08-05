Україна відкриває новий рубіж: CNN про удари морськими дронами

Морський дрон має 450 кг вибухівки, чого вистачає, щоб уражати величезні кораблі. ВДК "Оленегорский горник" найбільшим кораблем Чорноморського флоту РФ після потоплення "Москви". Так само й танкер SIG є одним із найпотужнішим у РФ.

Удари по російських кораблях, як торгових, так і військово-морських, може означати, що Україна має намір використати морські дрони для ударів по РФ. Про це повідомляє CNN.

Україна має намір використовувати нове покоління морських безпілотників проти РФ, щоб відкрити новий вимір у повномасштабній війні. За останні 24 години надводні дрони уразили два російські кораблі: великий десантний корабель "Оленегорский горник", який був другим найбільшим кораблем Чорноморського флоту РФ після потоплення "Москви", а також торгове судно, яке перевозило нафту. Обидва отримали значні пошкодження, але не затонули.

Зазначається, що від морських дронів складно захиститися. Деякі варіанти мають дальність у сотні кілометрів, а маса вибухової речовини складає 450 кілограмів. Цього достатньо, щоб паралізували великі кораблі. СБУ й інші українські органи активно висловлювалися щодо використання таких дронів. РФ попереджають, що їхня інфраструктура та судноплавство в Чорному морі попереджають під загрозою.

Як стверджують у виданні, використання нових технологій дозволили збільшити кількість вибухівки у виробі. Більша частина технологій розроблена в Україні. Також Київ підіймає моральний дух українців і змушує відволікатися РФ на нову загрозу. Україна першою підтвердила свою заяву про те, що всі обʼєкти РФ на Чорному й Азовському морях будуть вважатися такими, що несуть військову загрозу та можуть бути атакованими. Першими таку заяву зробили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, 5 серпня ЗМІ писали, що удари по Новоросійську загрожує російському експорту нафти.

Також ЗМІ писали, що танкер SIG є одним із найпотужніших у російському флоті. Судно вже два роки перебуває під санкціями. Кораблем доставляли паливо російським військам у Сирії.