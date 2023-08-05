У Підмосков'ї повідомили про роботу ППО: вибухи прогриміли в Тульській і Калузькій областях (відео)

Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та гучні вибухи. Зокрема сліди в небі бачив у Ступіно та Каширі. Про постраждалих не повідомляють.

У російському Підмосков'ї прогриміли вибухи — місцеві жителі стверджують, що працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Жителі повідомили про гучні вибухи і сліди в небі. Вибухи нібито чули в підмосковних Ступіно і Каширі, а також у найближчих населених пунктах.

"В окрузі було чути одразу три гучні вибухи, у деяких із них спрацювала сигналізація автомобілів у дворах. У цей самий час про звуки вибухів і роботу ППО повідомили жителі", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє російське медіа Astra в Тульській області прогриміли кілька вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, працювала ППО. Пізніше повідомлялося про вибухи і в Калузькій області Росії.

Зазначимо, що на момент публікації влада регіонів, де пролунали вибухи, а також Міноборони Росії не коментували подію.

Нагадаємо, 5 серпня ЗС РФ атакували Україну із застосуванням аеробалістичних ракет "Кинджал". Повідомлялося про вибухи в Київській, Хмельницькій областях і на околицях Запоріжжя.

Раніше, 30 липня, повідомлялося, що БПЛА вдарив по бізнес-центру "Москва-Сіті". Крім того, в ніч на 28 липня Москву також атакував "ворожий безпілотник".