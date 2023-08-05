Атака на "Оленегорский горняк": ГУР оцінило перспективи відновлення найбільшого корабля РФ

Після потоплення "Москви" саме "Оленегорский горняк" був другим найбільшим кораблем у складі Чорноморського складу РФ. Проте швидко відновити його не вийде, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Представник Генерального управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що після атаки "Оленегорского горняка" його відновлення скоро не відбудеться. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, нині тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення й окупації Росії. Чорноморський флот РФ в нинішніх умовах вже не працює на користь ворога й він вже не здається таким невразливим. Відтак окупанти не можуть себе почувати спокійно на всіх територіях.

Також він додав, що швидко відновити великий десантний корабель "Оленегорський горняк" не вдасться. Його атакували морські дрони в ніч з 3 на 4 серпня.

"Конструкція робилася не на території сучасної РФ, пошкодження там дуже значні. І, звичайно, найближчим часом цього "Оленегорского горняка" ми не побачимо", – заявив Юсов.

Додамо, у британській розвідці 5 серпня заявили, що через значний крен "Оленегорського горняка" біля причалу, можна зробити висновок, що морські дрони могли пробити частину водонепроникних відсіків судна. Екіпаж корабля не зміг впоратись з ударом.

Нагадаємо, представник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук говорив, що сили ВМС непричетні до пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк".

Також 4 серпня на супутникових знімках показали ушкоджений корабель "Оленегорский горняк".