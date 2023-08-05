30 бойових зіткнень за добу: в Генштабі України розповіли про ситуацію на фронті

У Генштабі ЗСУ також поінформували, що ймовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів ЗС РФ по всій території України 5 серпня залишається високою.

Упродовж доби 5 серпня російські окупанти завдали одного ракетного та 48 авіаційних ударів по території України. Також ворожі сили вісім разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — повідомляють у звіті.

Зазначається, що протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища Харківської області.

Також окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів у Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

Українські сили стійко тримають оборону на Куп'янському напрямку. Їм вдалося успішно відбити атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

"Ворог завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Петропавлівка та Подоли Харківської області", — йдеться у звіті.

У Генштабі також поінформували про ситуацію за різними напрямками фронту.

На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаударів у районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Діліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Міньківка, Новомаркове, Маркове, Богданівка й Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку українським захисникам вдалося відбити атаки російських військ у районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог зробив безрезультатні спроби відновити втрачене становище в Старомайорському районі.

На Запорізькому напрямку ворог наступав у районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Дудчани, Зміївка, Велетенське, Херсон Херсонської області й Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські захисники завдали 6 ударів по позиціях ЗС РФ. Вдалося ліквідувати 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів і одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Фокус писав 5 серпня, що російські війська наростили удари артилерії на Бахмутському напрямку.