США витратили на підтримку України понад $60 млрд, — WP (інфографіка)

Україна за півтора року повномасштабної війни отримала від США більшу допомогу, ніж європейські країни після Другої світової.

Уряд США виділив Україні допомоги на суму понад 60 млрд доларів. Гроші витрачалися на військовий, економічний і гуманітарний напрямок. Про це йдеться в матеріалі видання The Washington Post.

Видання зазначило, що розмір допомоги більший, ніж США виділяє будь-якій іншій країні. Також її порівняли з виплатами за планом Маршалла, ціллю якого було відновлення 18 країн Європи після Другої світової війни. Із 1948 по 1952 рр. виділили 150 млрд дол. (у перерахунку по курсу долара) — тобто в середньому по $50 млрд/рік і по $8 млрд/країну.

Водночас упродовж півтора року війни на підтримку України було виділено 66,2 млрд дол., підрахували у WP. Із цієї суми більш ніж 65% — це військові витрати.

Як витрачено 66 млрд дол. допомоги США Україні Фото: Washington Post

США витратили на військову підтримку 43,1 млрд дол. за 18 місяців: більшість цієї суми пішли на зброю та спорядження (23 млрд дол.), а також на "допомогу в безпеці" та купівлю спорядження в інших країн.

Як витрачено 43 млрд дол. військової допомоги США Україні Фото: Washington Post

У WP перелічили найвагоміші внески — їх робили кожні 2-3 тижні:

25 лютого 2022 року — 350 млн дол. — на стрілецьку зброю та БК для захисників України;

13 квітня 2022 року — вертольоти М17;

24 серпня 2022 року — 3 млрд дол. — на укладання контрактів із виробництва зброї;

22 лютого 2023 року — ще 2 млрд дол. — додаткові кошти на підтримку України;

травень 2023 — десятки танків Abrams M1 прибули в Німеччину;

липень 2023 року — 400 млн дол. — на набої для NASAMS, Patriot та інші види боєприпасів.

Зазначимо, США почали перемовини щодо надання гарантій безпеки Україні — зокрема, ідеться про документ, у якому перелічать напрями співпраці та зобов'язання, які гарантуватиме низка партнерів.

Нагадуємо, американські зброярі запустили в масове виробництво нові бронетранспортери AMPV. Планують, що ними замінять старі БТР М113, які почали випускати в 60-х рр. минулого століття.

Ба більше, винахідники провели випробування безпілотника, яким керує штучний інтелект. Над БПЛА Valkyrie працювали два роки та планують їх якнайшвидше передати ВМС США.