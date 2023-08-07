ЗС РФ продовжують будувати кілометри укріплень під час контрнаступу ЗСУ (супутникові знімки)

Окупанти побудували десятки кілометрів споруд в Запорізькій та Донецькій областях, зокрема біля Андріївки та Кодеми.

Впродовж літа російські окупанти продовжують будувати оборонні укріплення на окупованих українських територіях. Про це повідомляє аналітик Бреді Афрік в твіттері.

Нові супутникові знімки показують, що армія РФ закріплює прогалини у своїх оборонних лініях, а також продовжує розширювати вже наявні укріплення вздовж автомагістралей на окупованих частинах України. Зокрема ворог побудував:

нові укріплення вздовж траси Т-0815 поблизу Андріївки в Запорізькій області;

додали 15 км оборонних укріплень біля Кодеми в Донецькій області;

нові фортифікаційні споруди на окупованому аеродромі в Бердянську Запорізької області.

Зазначається, що в бердянському аеропорту помітні гелікоптери, логістичні машини та нові укріплення, щоб захиститись від ймовірних українських ударів.

Військова техніка та оборонні укріплення в Бердянську Фото: Planet

Нижче на світлинах оборонні укріплення довкола Андріївки.

Фортифікаційні споруди біля Андріївки, 5 червня Фортифікаційні споруди біля Андріївки, 1 серпня

Також аналітик зазначає, що 15 км укріплень біля Кодеми знаходяться на південний схід від Бахмута.

Оборонні укріплення довкола Кодеми, 2 липня Оборонні укріплення довкола Кодеми, 27 липня

Нагадаємо, 5 серпня в Генштабі заявили, що за минулу добу було 30 бойових зіткнень за добу. Також зазначається велика ймовірність ракетних ударів з боку РФ.

4 серпня в ЗСУ повідомили, як змінилась лінія фронту за час українського наступу.