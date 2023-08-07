ЗС РФ продовжують будувати кілометри укріплень під час контрнаступу ЗСУ (супутникові знімки)
Окупанти побудували десятки кілометрів споруд в Запорізькій та Донецькій областях, зокрема біля Андріївки та Кодеми.
Впродовж літа російські окупанти продовжують будувати оборонні укріплення на окупованих українських територіях. Про це повідомляє аналітик Бреді Афрік в твіттері.
Нові супутникові знімки показують, що армія РФ закріплює прогалини у своїх оборонних лініях, а також продовжує розширювати вже наявні укріплення вздовж автомагістралей на окупованих частинах України. Зокрема ворог побудував:
- нові укріплення вздовж траси Т-0815 поблизу Андріївки в Запорізькій області;
- додали 15 км оборонних укріплень біля Кодеми в Донецькій області;
- нові фортифікаційні споруди на окупованому аеродромі в Бердянську Запорізької області.
Зазначається, що в бердянському аеропорту помітні гелікоптери, логістичні машини та нові укріплення, щоб захиститись від ймовірних українських ударів.
Нижче на світлинах оборонні укріплення довкола Андріївки.
Також аналітик зазначає, що 15 км укріплень біля Кодеми знаходяться на південний схід від Бахмута.
Нагадаємо, 5 серпня в Генштабі заявили, що за минулу добу було 30 бойових зіткнень за добу. Також зазначається велика ймовірність ракетних ударів з боку РФ.
4 серпня в ЗСУ повідомили, як змінилась лінія фронту за час українського наступу.