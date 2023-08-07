Колишня продавчиня готувала удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, — СБУ (відео)

Жінка збирала розвіддані про запланований візит глави держави та намагалася встановити час і перелік локацій, які він мав відвідати.

На Миколаївщині затримали інформаторку спецслужб Росії. Вона збирала дані про склади з БК ЗСУ, про РЕБ і навіть готувала ракетний обстріл під час візиту президента України Володимира Зеленського в Миколаївську область. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, напередодні візиту глави держави жінка збирала розвіддані про запланований візит і намагалася встановити час і перелік локацій, які мав відвідати президент.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки та подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. В подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання", — ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Вона мала знайти склад БК Сил оборони та РЕБ в Очакові. Цю інформацію спецслужби РФ хотіли використати для майбутнього ракетного удару.

Зловмисницю затримали на гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбникам. Нею виявилася мешканка Очакова, яка раніше працювала продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Жінка збирала інформацію, об’їжджаючи територію району, та знімала локації українських об’єктів. Вона намагалася випитати певну інформацію через власні зв’язки, зокрема в соціальних установах регіону.

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, і можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій", — повідомили в СБУ.

Фігурантці загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що президент України заслухав звіт керівника СБУ та за результатами якого відзначив роботу відомства. Він подякував СБУ "за повернення війни назад" Росії.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала на Полтавщині топсоратника Киви. Він коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на Донецькому напрямку.