"Не потрібно ілюзій": у Зеленського назвали пункти переговорного фундаменту з Росією

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, єдина мирна ініціатива, з якою згоден Київ, — формула Володимира Зеленського. Будь-які інші домовленості продовжать війну в майбутньому.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився про позицію України щодо мирних переговорів із Російською Федерацією та назвав причини, чому не може бути компромісів. Про це він написав у соціальній мережі Twitter 7 серпня.

За словами Подоляка, єдиний базовий "переговорний фундамент" має ґрунтуватися на формулі миру президента України Володимира Зеленського. Там детально прописано по пунктах як має закінчитися війна, а все інше абсолютно не має сенсу.

"Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" і "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Тільки виведення російських військ за межі 1991 року. Не потрібно ілюзій: будь-який "Мінськ-3" продовжить війну в майбутньому", — йдеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк наголосив на тому, що саме відмова від ілюзій уже почала відбуватися в багатьох країнах, представники яких ще донедавна неправильно оцінювали Російську Федерацію та прагнення Кремля "вбити" міжнародне право. Тепер усе зміниться раз і назавжди.

Нагадаємо, 7 серпня в МЗС Китаю заявили, що переговори щодо України в Саудівській Аравії "зміцнили міжнародний консенсус". За словами представника Пекіна, у нього були великі контакти з усіма сторонами переговорів і робота над мирним планом продовжиться в майбутньому.

6 серпня голова ОП Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі в Саудівській Аравії. За його словами, розмова між представниками країн була відкритою і чесною, а всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав.