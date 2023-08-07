Порушення всіх конвенцій: на Запоріжжі росіяни застосували хімічні боєприпаси, — генерал

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, росіяни роблять усе можливе, щоб зупинити просування українських сил. У хід, можливо, йдуть снаряди з хлорпікрином.

Російські війська продовжують використовувати хімічну зброю, порушуючи всі конвенції. Напередодні російські РСЗВ обстріляли позиції українських військ у населеному пункті Новоданилівка (Оріхівський район Запорізької області) боєприпасами з хімічною речовиною. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму пості в Telegram припустив, що це був хлорпікрин.

"Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійські обстріли з РСЗВ боєприпасами, що містять хімічну речовину (ймовірно хлорпікрин). Унаслідок цього обстрілу люди не постраждали", — ідеться в публікації.

За словами Тарковського, росіяни роблять усе можливе, щоб зупинити просування українських сил. Але без успіху.

Що відомо про хімзброю російських військ?

На початку минулого місяця російські війська застосували в Україні хімічну зброю на основі речовини льюїзит, яку на військовому сленгу називають "Росою смерті". Речник ЗСУ на Таврійському напрямку Олексій Дмитрашковський 4 липня розповів, що наявність хімзброї було відзначено на Бахмутському напрямку.

Від такої отруйної речовини не захищає навіть матеріал хімзахисту і протигазів. Якщо вдихнути повітря з високою концентрацією льюїзиту, це загрожує набряком легенів або некротичною пневмонією.

Нагадаємо, що ЗСУ використовують 120-мм снаряди виробництва Судану, які були виготовлені у 2023 році. Напередодні, 6 серпня, у соцмережах з'явилося фото бійця, зроблене на Донеччині, в руках якого була суданська міна. При цьому корпорація, що управляє заводом-виробником, частково належить власникам з Ірану.

Також повідомлялося, що у квітні 2023 року російський неонацист продемонстрував у соцмережах хімічну зброю, яку ЗС РФ застосовують проти ЗСУ.