За стандартами НАТО: Україна налагодить випуск 155-мм снарядів до кінця року, — Камишін

За словами міністра зі стратегічних галузей промисловості, компанії, які вирішують створити заводи під час військових дій, стикаються з певними ризиками, але також мають унікальний шанс проводити випробування зброї на передньому краї сучасної війни.

До кінця поточного 2023 року Україна планує виробництво 155-мм боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО. Одночасно зберігається виробництво снарядів радянських калібрів 152 мм і 122 мм. Про це розповів міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal, опублікованому 7 серпня.

Так, за словами міністра, у липні поточного року обсяг виробництва мінометних та артилерійських боєприпасів в Україні подвоївся порівняно з результатами за 2022 рік. Ці дані, на думку топчиновника, свідчать не стільки про поточну виробничу потужність України, скільки про значне збільшення виробництва, як порівняти з попереднім періодом.

Перед вторгненням, за рік до початку конфлікту, Україна взагалі не займалася виробництвом боєприпасів. За словами Олександра Камишіна, потрібен певний час, щоб країна змогла задовольнити свої поточні потреби в боєприпасах.

Міністр Олександр Камишін зазначив, що він відвідав безліч заводів, розкиданих по всій країні та за її межами. Його вразило те, що деякі з цих підприємств не працюють цілодобово та у вихідні дні.

"На другий рік війни всі повинні працювати 24/7", — зазначив Камишін.

Очільник міністерства висловив сподівання, що міжнародні компанії візьмуть приклад з Rheinmetall з Німеччини, BAE Systems з Великої Британії та Baykar з Туреччини, які вже працюють над відкриттям виробничих майданчиків в Україні. Кілька американських виробників озброєння також виявили інтерес до співпраці, додав міністр.

Міністр наголосив, що компанії, які вирішили відкрити підприємства в умовах бойових дій, перебувають перед певними ризиками, але їм також надають унікальну можливість проводити випробування і розробляти нову зброю на передовій лінії сучасної військової війни.

Камишин додав, що оборонна промисловість України може зіграти важливу роль у відновленні економіки країни та забезпеченні її стабільності після завершення конфлікту.

Нагадаємо, що в березні 2023 року Державний концерн "Укроборонпром" повідомив про постачання українській армії першої партії артилерійських 122-мм снарядів.