"Ширше розуміння": Зеленський розкритикував президента Бразилії через "мирний план"

Президент України вважає, що Луїс Інасіу Лула да Сілва "підіграє" Кремлю, висловлюючись про мирне врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва через його висловлювання щодо дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Про це повідомляють CNN Brazil.

"Я не дуже розумію, він вважає, що його суспільство не розбирається в тому, що відбувається, до кінця, і він на це розраховує? Або це ще одні заяви, які ніяк не наближають до миру. Дивно говорити про безпеку Російської Федерації. Про гарантії безпеки Росії говорять Росія, Путін і Лула. Я вважаю, у нього є свої думки. Не обов'язково, щоб його думки збігалися з Путіним", — сказав Зеленський.

Президент додав, що не зовсім розуміє деякі заяви президента Лули да Сілви щодо мирного врегулювання повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Чесно кажучи, я думав, що в нього (президента Бразилії — прим. Фокус) ширше розуміння світу. Я думаю, що дуже важливо побачити весь світ", — зазначив український лідер.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва неодноразово заявляв про своє бачення мирного врегулювання російсько-української війни та пропонував, щоб його країна виступила посередником у переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Так, наприклад, 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну.

19 липня під час саміту лідерів країн ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що світ уже починає втомлюватися від російсько-української війни.

А 3 серпня президент Бразилії висловив невдоволення тим, що, на його думку, західні держави та Рада Безпеки ООН докладають недостатньо зусиль для припинення війни. Лула да Сілва вважає, що міжнародна спільнота повинна активніше втручатися, щоб припинити насильство і сприяти мирному вирішенню збройного конфлікту.