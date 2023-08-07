Тактичний успіх: ЗСУ закріпилися на нових рубежах у Запорізькій області, — Маляр

Найважчі бої відбулися на сході. Ворог збільшив кількість обстрілів до дев'яти тисяч та використав близько 500 тисяч боєприпасів за тиждень, повідомила Ганна Маляр.

Збройні сили України закріпилися на нових рубежах на напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram.

"На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали тактичний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ЗС РФ укріпили свої оборонні рубежі. Окрім мінувань, ЗСУ стикаються із бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот, що суттєво ускладнює просування. Своєю чергою ворог продовжив обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Також окупанти атакували цивільні об’єкти в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях та намагався втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботине Запорізької області.

Також ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосередив основні зусилля на ведені оборони.

Ганна Маляр наголосила, що епіцентром бойових дій протягом всього тижня був схід. Зокрема, кількість ворожих обстрілів збільшилася до 9 тисяч, тоді як росіяни використали близько 500 тисяч боєприпасів. Попри це, ЗСУ не дають ворогу просунутися на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Куп’янському напрямку військові РФ намагався знайти слабкі місця в українській обороні, безуспішно вів штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Тоді як на Лиманському напрямку ворог продовжував штурм, щоб витіснити ЗСУ в районі Серебрянського лісу.

Зі слів Маляр, у Донецькій області українські бійці успішно відбили ворожі атаки в районі Новоєгорівка, Білогорівка, Сергіївка, Надія. На південному фланзі Бахмутського напрямку ЗС України продовжували наступальні дії, проте рух був ускладнений мінуванням та обстрілами.

"Але наші війська змусили противника доволі витратно оборонятись, бо знищили чимало ворожої техніки та бійців", — наголосила Ганна Маляр.

Нині продовжуються бої в районі Кліщіївки, Андріївки, та Курдюмівки. Тоді як противник зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках з метою встановлення повного контролю над Красногорівкою, Мар’їнкою та оточення Авдіївки. Крім цього, ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське.

Нагадаємо, 6 серпня аналітик Бреді Афрік розповів, що ЗС РФ продовжують будувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ворог побудував десятки кілометрів споруд в Запорізькій та Донецькій областях, зокрема біля Андріївки та Кодеми.

4 серпня в ГУР заявили, що контрнаступу ЗСУ йде за планом. Тоді як для прискорення наступу необхідно отримати більше боєприпасів, засобів ППО, далекобійної зброї та техніки для розмінування територій.