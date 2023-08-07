Україна планує два саміти миру за формулою Зеленського, на другий запросять Росію, — Єрмак

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, у Джидді поки що не обговорювали термінів можливих переговорів із Росією. Однак на момент закінчення війни її необхідно буде залучити до участі.

Після зустрічі в Саудівській Аравії Україна збирається провести ще два саміти миру щодо закінчення війни за формулою президента Володимира Зеленського. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

За його словами, перший саміт буде установчим. На ньому учасники повинні будуть затвердити за основу "формулу миру", яку запропонував Володимир Зеленський. Йдеться про всі 10 пунктів. Потім має відбутися ще кілька самітів за певними напрямками по кожному з пунктів. На них будуть напрацьовані механізми їхнього виконання.

"Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни", — сказав Єрмак.

За словами глави ОП, у Джидді поки що не обговорювали термінів можливих переговорів із Росією. Однак на момент закінчення війни її необхідно буде залучити до участі.

Єрмак сказав, що мирний план не можливий без пункту виконання про виведення військ з Росії з території України.

"І нас у цьому підтримали... Зокрема, представник Німеччини чітко сказав — ми не можемо допустити навіть думки про заморожений конфлікт і про те, що не будуть виведені війська", — заявив глава ОП.

Відтак, що 6 серпня Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі в Саудівській Аравії. У Джидді, Саудівська Аравія, відбувся мирний саміт щодо принципів відновлення сталого та справедливого миру для України. За словами Андрія Єрмака, розмова між представниками країн була відкритою та чесною.