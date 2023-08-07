"Найпотужніша у світі": підполковник ЗСУ оцінив рівень ППО на Київщині

Зі слів неназваного військового, боєприпаси для захисту від ракетних обстрілів закінчуються, а ця зима може стати важчою за попередню.

Нині навколо Києва створена найпотужніша система протиповітряної оборони у світі. Про це повідомив полковник Збройних сил України, інформує The Times.

З його слів, наразі повітряний простір захищають різні системи. На озброєнні є Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 та інші комплекси.

"Росіяни зрозуміли, що битися головою об стіну безглуздо", – сказав він.

Попри наявність потужної ППО, військовий зазначив, що Україна має й надалі вдосконалювати свій захист від ворожих атак. Зі слів військового, боєприпаси для захисту від ракетних обстрілів, закінчуються, а ця зима може стати важчою за попередню.

"Не можна планувати війну із щорічним виробництвом 150-160 ракет Patriot", – пояснив український захисник.

Він зазначив, що в середині жовтня можна очікувати нових атак по енергетичній інфраструктурі держави. Рішучість ворога щодо застосування у нього усіх наявних засобів не варто виключати.

ППО України: які системи здатні посилити захист

Радар Kronos посилить системи ППО, як повідомив портал EDR, може надійти на озброєння ЗСУ. Kronos Grand Mobile HP виявляє загрози в радіусі 300 км і стійкий до засобів РЕБ. Їх планують встановити на комплекси SAMP/T NG.

Також 7 серпня у ЗСУ розповіли, як Україні необхідно посилити систему ППО. Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, українським захисникам наразі нераціонально використовувати проти "шахедів" великі системи протиповітряної оборони. Для знищення ударних дронів потрібні інші засоби.

Нагадаємо, 6 серпня на Луганщині нацгвардієць збив два дрони у свій день народження та врятував побратимів. Український захисник швидко зреагував на появу ворожих дронів та ліквідував загрозу, застосувавши кулемет.