У Twitter написали про смерть пса Патрона: у ДСНС відреагували (фото)

За словами авторів сторінок Патрона в соцмережах, чутки про загибель тварини приносять лайки та охоплення тим, хто їх публікує. Стверджується, що інформація надмірно перебільшена, а на підтвердження гарного самопочуття "сапера" опублікували його свіжі фото.

7 серпня в соцмережах знову почала поширюватися інформація про те, що пес Патрон нібито загинув, після чого автори його сторінок поспішили заспокоїти підписників. Пост опубліковано в Instagram.

Одна з публікацій про загибель пса Патрона

Після серії публікацій про загибель "сапара" на сторінці, яка ведеться від його імені, аудиторію запевнили в тому, що пес у доброму здоров'ї.

"Тепер на твіттерян напала хвороба "Патрон помер". Хоч бери і фотографуйся щодня зі свіжим випуском "Бульвар Гордона". Їм це приносить лайки і охоплення, а мені весь день відписування: "Я живий!" — йдеться на сторінці Патрона.

До посту також додали "робоче і свіженьке" фото.

Пес Патрон Пес Патрон Фото: Instagram

Чутки про загибель пса Патрона

8 липня пес Патрон потрапив під ворожий обстріл у Херсонській області, але собаку врятував його господар Михайло Ільєв, який відніс його в укриття, коли пролунали вибухи. Через деякий час у соцмережах стали публікуватися чутки, ніби Патрон дістав поранення і перебуває у важкому стані. Господарю пса довелося записувати спростування.

Патрон — службовий собака породи джек-рассел-тер'єр. Піротехнік ЗСУ Михайло Ільєв подарував його своєму синові та часто брав на роботу. Після півтора року навчання з кінологами, на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ, тварину почали залучати для пошуку вибухових пристроїв. Патрон встиг знешкодити кілька сотень снарядів і попутно перетворитися на зірку соцмереж. Тільки в Instagram у нього понад 400 тисяч підписників.

У листопаді 2023 року в UNICEF відзначили Патрона титулом "Пес доброї волі". Автори ініціативи в такий спосіб вирішили привернути увагу громадськості до проблем українських дітей, яким доводиться жити в умовах війни.

Також повідомлялося, що російські війська мінують тіла товаришів по службі перед тим, як здати позиції Силам оборони. Щодня Україна втрачає по одному саперу — пораненим або вбитим. Незалежно від того, чи просувається вперед бригада, чи 12 осіб, першими незмінно йдуть сапери, розповів в інтерв'ю журналістам 47-річний сапер ЗСУ Володимир.