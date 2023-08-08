ЗС РФ майже захопили Новоселівське, а ЗСУ відкинули окупантів від Новоєгорівки, — Deepstate
Запеклі бої тривають на кількох ділянках фронту на Луганщині, Запоріжжі та Харківщині. Просування є як у ЗСУ, так і у ЗС РФ.
На Луганщині в районі Сватового тривають запеклі бої. Силам оборони вдалося відкинути росіян на південь від Новоєгорівки (Куп'янський район Харківської області). Натомість ЗС РФ змогли просунутися в Новоселівському. Про це свідчать карти DeepState.
Сватівський напрямок
За повідомленням організації, на Сватівському відрізку просування є як у ЗСУ, так і у ЗС РФ. Зокрема, останні майже захопили село Новоселівське на Луганщині.
Також на Луганщині точаться запеклі бої в районі Серебрянського лісництва біля населених пунктів Вільшани та Новоєгорівка. Бійцям Сил оборони України вдалося відкинути росіян від Новоєгорівки на південь.
Так, бійці Сил оборони України, які перебувають на цій ділянці фронту повідомляють, що останні дні противник був дуже активний в районі Куп'янська та в районі Новоселівського. Останнє йому вдалось взяти повністю під контроль.
"Фактично лінія фронту зараз проходить по краю цього невеликого населеного пункту", — йдеться в повідомленні.
Зі слів захисників, ЗС РФ в районі Куп'янська підтягнули сили і почали атакувати невеликими групами полями і лісосмугами, чому сприяє двометрова трава.
"З нашого боку чисельність о/с не дозволяє надійно закрити кожен метр, тож тактика противника іноді дає йому охоплювати та обходити наші спостережні пункти та позиції відділень. Взводних/ротних опорних пунктів ми фактично не маємо. Проте його сили досить швидко виснажуються, мінімум три штурмових роти лежить, наприклад, в лісосмузі довжиною в кілометри півтора", — розповів військовослужбовець ЗСУ.
Ситуація на Донеччині
На Бахмутському напрямку бої точаться в районі Кліщіївки та Курдюмівки, а в районі Авдіївки ЗС РФ спробували піти в наступ в районі Крутої Балки. Наступ був безуспішним.
Запорізька область
На Запоріжжі активні бойові дії тривають поблизу Роботиного та Вербового. У звіті зазначається, що ситуація на цій ділянці фронту дуже динамічна.
На Бердянському напрямку ведуться бої в районі Приютного та Урожайного. На Таврійському напрямку змін не зафіксовано.
"Попри затишшя на інформаційному фронті, на багатьох ділянках фронту дуже важко. Ймовірно, зараз для Сил Оборони триває один з найважчих періодів в повномасштабці. Триває важка боротьба за виснаження суперника", — підсумовують аналітики DeepState у звіті у Telegram.
Нагадаємо, що на Запоріжжі російські окупанти перевдяглися в форму ЗСУ, щоб зайти у тил, але були накриті власною артилерією. Ініціатор гри з перевдяганням — командир підрозділу, після скоєного втік, і його шукають.
Раніше повідомлялося, що бійці 3 штурмової бригади з гаубиці М119 знищили міномет в районі Бахмута. ЗС РФ намагалися замаскувати зброю поблизу будинку, але завдяки успішній роботі української артилерії втратили техніку.