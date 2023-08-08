ЗС РФ майже захопили Новоселівське, а ЗСУ відкинули окупантів від Новоєгорівки, — Deepstate

Запеклі бої тривають на кількох ділянках фронту на Луганщині, Запоріжжі та Харківщині. Просування є як у ЗСУ, так і у ЗС РФ.

На Луганщині в районі Сватового тривають запеклі бої. Силам оборони вдалося відкинути росіян на південь від Новоєгорівки (Куп'янський район Харківської області). Натомість ЗС РФ змогли просунутися в Новоселівському. Про це свідчать карти DeepState.

Сватівський напрямок

За повідомленням організації, на Сватівському відрізку просування є як у ЗСУ, так і у ЗС РФ. Зокрема, останні майже захопили село Новоселівське на Луганщині.

ЗС РФ зайняли Новоселівське на Луганщині (скрин deepstatemap.live)

Також на Луганщині точаться запеклі бої в районі Серебрянського лісництва біля населених пунктів Вільшани та Новоєгорівка. Бійцям Сил оборони України вдалося відкинути росіян від Новоєгорівки на південь.

зСУ відкинули ЗС РФ від Новоєгорівки Скрин: deepstatemap.live

Так, бійці Сил оборони України, які перебувають на цій ділянці фронту повідомляють, що останні дні противник був дуже активний в районі Куп'янська та в районі Новоселівського. Останнє йому вдалось взяти повністю під контроль.

"Фактично лінія фронту зараз проходить по краю цього невеликого населеного пункту", — йдеться в повідомленні.

Зі слів захисників, ЗС РФ в районі Куп'янська підтягнули сили і почали атакувати невеликими групами полями і лісосмугами, чому сприяє двометрова трава.

"З нашого боку чисельність о/с не дозволяє надійно закрити кожен метр, тож тактика противника іноді дає йому охоплювати та обходити наші спостережні пункти та позиції відділень. Взводних/ротних опорних пунктів ми фактично не маємо. Проте його сили досить швидко виснажуються, мінімум три штурмових роти лежить, наприклад, в лісосмузі довжиною в кілометри півтора", — розповів військовослужбовець ЗСУ.

Ситуація на Куп'янському напрямку Скрин deepstatemap.live.

Ситуація на Донеччині

На Бахмутському напрямку бої точаться в районі Кліщіївки та Курдюмівки, а в районі Авдіївки ЗС РФ спробували піти в наступ в районі Крутої Балки. Наступ був безуспішним.

Ситуація на Донеччині Скрин deepstatemap.live.

Запорізька область

На Запоріжжі активні бойові дії тривають поблизу Роботиного та Вербового. У звіті зазначається, що ситуація на цій ділянці фронту дуже динамічна.

Запорізький напрямок Скрин deepstatemap.live.

На Бердянському напрямку ведуться бої в районі Приютного та Урожайного. На Таврійському напрямку змін не зафіксовано.

Бої в районі Приютного та Урожайного Скрин deepstatemap.live.

"Попри затишшя на інформаційному фронті, на багатьох ділянках фронту дуже важко. Ймовірно, зараз для Сил Оборони триває один з найважчих періодів в повномасштабці. Триває важка боротьба за виснаження суперника", — підсумовують аналітики DeepState у звіті у Telegram.

Нагадаємо, що на Запоріжжі російські окупанти перевдяглися в форму ЗСУ, щоб зайти у тил, але були накриті власною артилерією. Ініціатор гри з перевдяганням — командир підрозділу, після скоєного втік, і його шукають.

Раніше повідомлялося, що бійці 3 штурмової бригади з гаубиці М119 знищили міномет в районі Бахмута. ЗС РФ намагалися замаскувати зброю поблизу будинку, але завдяки успішній роботі української артилерії втратили техніку.