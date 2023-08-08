Зводять укріплення і тихо саботують видачу паспортів: на Запоріжжі готуються до приходу ЗСУ

Росіяни панічно укріплюють оборону Токмака, Бердянська, Мелітополя у Запорізькій області, а колаборанти тікають до Росії і за кордон.

Російські окупанти розуміють, що Росія на Запоріжжі ненадовго, тож готуються до приходу ЗСУ і активно укріплюють оборону окупованих міст. Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

З його слів, обстріли баз росіян, скупчення їхньої техніки та складів з БК збоку ЗСУ приносять плоди. Загарбники нервуються, тому панічно укріплюють окуповані міста Токмак, Бердянськ та Мелітополь, які є для них ключовими.

"Те, що окупанти сьогодні зосереджені на обороні саме цих міст показує, що вони розуміють, що рано чи пізно наші Збройні Сили звільнять цю територію. А наступними будуть саме ці вузлові центри", — говорить Ашурбеков.

Він додає, що попри те, що примусова паспортизація на окупованій території Запорізької області все ще триває, колаборанти теж розуміють, що скоро прийдуть ЗСУ і вони змушені будуть відповідати за свою діяльність за законами України, тому тихо саботують видачу російських паспортів. Крім того, деякі колаборанти зовсім виїхали з цих територій до Росії або в треті країни.

"Цей процес постійно триває. Не можна сказати, що колаборанти ведуть активну діяльність і відчувають гасла, що Росія тут назавжди. Ні, відбувається навпаки і процес паспортизації, який не може закінчитися успіхом – один з маркерів того, що окупанти намагаються імітувати співпрацю, але не хочуть бути в списках тих людей, які за законом нестимуть відповідальність перед Україною", — говорить депутат.

Нагадаємо, що ЗС РФ майже захопили Новоселівське на Куп'янському напрямку, а ЗСУ відкинули окупантів від Новоєгорівки на Сватівському.

Раніше повідомлялося, що кількість російських туристів в окупованому Криму цього року зменшилася більш ніж в половину порівняно з минулим роком. Цифри свідчать про те, що росіяни усвідомлюють, яка там зараз ситуація.