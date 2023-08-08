Ухилення від мобілізації: які покарання передбачені для чоловіків

За ухилення від мобілізації українці можуть понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Наразі в Україні найчастіше фіксують порушення статті 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Ухилення від мобілізації в Україні може нести за собою покарання, тяжкість якого залежить від низки факторів. Про це повідомляє Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

У відомстві зазначають, що ухилення від військової служби загрожує як адміністративною, так і кримінальною відповідальністю.

До адміністративних порушень належать:

псування військово-облікових документів або втрата їх з необережності (стаття 211 КУпАП). Тягне за собою штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51-119 грн;

порушення правил військового обліку, зокрема неприбуття до військкомату для уточнення облікових даних і відмова від повістки без законних підстав та інші (стаття 210-1 КУпАП). Передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, що дорівнює 3400-5100 грн.

Керівники військкоматів самостійно розглядають подібні справи та виносять постанови про притягнення до відповідальності, домогтися скасування яких можна тільки в судовому порядку, подаючи позов проти ТЦК.

Кримінальна відповідальність передбачена в таких випадках:

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (стаття 336 КК);

ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації (стаття 336-1 КК);

ухилення від військового обліку або навчальних зборів (стаття 337 КК);

ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (стаття 335 КК).

Як зазначають у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міськради, наразі найчастіше фіксують порушення статті 336 КК України, що тягне за собою позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Реальне покарання можуть замінити випробувальним терміном. Випробувальний термін може тривати від 6 місяців до 3 років.

За даними відомства, якщо обвинувачений визнає свою провину і співпрацює зі слідством, то в 90% випадків призначають іспитовий строк за статтею 75 Кримінального кодексу України, проте є випадки реальних тюремних строків.

Нагадаємо, 1 серпня в Офісі генерального прокурора повідомили, що співробітники Національної поліції та СБУ провели обшуки майже у 100 військкоматах в 11 областях України і виявили масштабну злочинну схему ухилення від військової служби.

Ми також писали 7 серпня про те, хто і в яких місцях може законно вручати повістки. Українським законодавством не заборонено роздавати повістки в громадських місцях, проте представники військкоматів не мають права проникати в житло військовозобов'язаного.