ЗС РФ скинули чотири авіабомби на житлові будинки в Харківській області: є жертви (фото)

Унаслідок атаки, за даними ОВА, пошкоджено 6 житлових будинків, двоє цивільних загинули. Серед поранених — мирні жителі та співробітники екстрених служб, які оперативно прибули на місце обстрілу для надання допомоги.

Увечері 7 серпня окупаційні сили Росії вдарили по селу Кругляківка Куп'янського району авіабомбами, внаслідок чого загинули мирні громадяни. Про це у вівторок, 8 серпня, повідомив голова Харківської обласної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов.

За даними ОВА, Збройні сили РФ застосували чотири керовані авіаційні бомби. Було пошкоджено 6 житлових будинків, унаслідок чого загинули 45-річна жінка та 65-річний чоловік, а також четверо громадян — двоє чоловіків (46, 59, 61 років) і жінка (60 років) — були поранені та доставлені до лікарні.

Крім того, постраждали співробітники екстрених служб. Двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) віком 22 і 46 років, а також двоє співробітників Національної поліції, 21 і 24 років, дістали поранення і були госпіталізовані. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Крім того, за словами Олега Синєгубова, ЗС РФ активно застосовують артилерію, міномети та інше озброєння для обстрілів населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Обстріли Харківської області 8 серпня

Унаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району дістав поранення 63-річний місцевий житель.

У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі цивільних підприємств, виникла лісова пожежа.

Унаслідок обстрілів міста Куп'янськ пошкоджено житлові будинки, також виникли пожежі.

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.

"Піротехніки ДСНС за добу обстежили понад 8 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів", — додав Синєгубов.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Крім того, повідомляється також, що на Куп'янському напрямку тривають бойові зіткнення. Цього разу російські загарбники спробували наступати в районах Синьківки та на північ від Іванівки, однак були відкинуті зі значними втратами Силами оборони та безпеки України.

Нагадаємо, що ввечері 7 серпня ЗС РФ здійснили обстріл міста Покровськ Донецької області з використанням двох ракет "Іскандер". Обидва удари припали на центр міста, що призвело до значних руйнувань і пошкоджень. Під ударом опинилися багатоповерхові житлові будинки, приватні будинки, адміністративні будівлі, об'єкти громадського харчування та готель.

Після ракетного удару по Покровську 7 серпня стало відомо про загибель Андрія Омельченка, заступника начальника ГУ ДСНС у Донецькій області, відповідального за оперативне реагування на НС.