ЗС РФ скинули чотири авіабомби на житлові будинки в Харківській області: є жертви (фото)
Унаслідок атаки, за даними ОВА, пошкоджено 6 житлових будинків, двоє цивільних загинули. Серед поранених — мирні жителі та співробітники екстрених служб, які оперативно прибули на місце обстрілу для надання допомоги.
Увечері 7 серпня окупаційні сили Росії вдарили по селу Кругляківка Куп'янського району авіабомбами, внаслідок чого загинули мирні громадяни. Про це у вівторок, 8 серпня, повідомив голова Харківської обласної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов.
За даними ОВА, Збройні сили РФ застосували чотири керовані авіаційні бомби. Було пошкоджено 6 житлових будинків, унаслідок чого загинули 45-річна жінка та 65-річний чоловік, а також четверо громадян — двоє чоловіків (46, 59, 61 років) і жінка (60 років) — були поранені та доставлені до лікарні.
Крім того, постраждали співробітники екстрених служб. Двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) віком 22 і 46 років, а також двоє співробітників Національної поліції, 21 і 24 років, дістали поранення і були госпіталізовані. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.
Крім того, за словами Олега Синєгубова, ЗС РФ активно застосовують артилерію, міномети та інше озброєння для обстрілів населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Обстріли Харківської області 8 серпня
- Унаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району дістав поранення 63-річний місцевий житель.
- У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі цивільних підприємств, виникла лісова пожежа.
- Унаслідок обстрілів міста Куп'янськ пошкоджено житлові будинки, також виникли пожежі.
- У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.
"Піротехніки ДСНС за добу обстежили понад 8 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів", — додав Синєгубов.
Ситуація на Куп'янському напрямку
Крім того, повідомляється також, що на Куп'янському напрямку тривають бойові зіткнення. Цього разу російські загарбники спробували наступати в районах Синьківки та на північ від Іванівки, однак були відкинуті зі значними втратами Силами оборони та безпеки України.
Нагадаємо, що ввечері 7 серпня ЗС РФ здійснили обстріл міста Покровськ Донецької області з використанням двох ракет "Іскандер". Обидва удари припали на центр міста, що призвело до значних руйнувань і пошкоджень. Під ударом опинилися багатоповерхові житлові будинки, приватні будинки, адміністративні будівлі, об'єкти громадського харчування та готель.
Після ракетного удару по Покровську 7 серпня стало відомо про загибель Андрія Омельченка, заступника начальника ГУ ДСНС у Донецькій області, відповідального за оперативне реагування на НС.