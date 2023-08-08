ВС РФ скинули четыре авиабомбы на жилые дома в Харьковской области: есть жертвы (фото)

В результате атаки, по данным ОВА, повреждено 6 жилых домов, двое гражданских погибли. Среди раненых — мирные жители и сотрудники экстренных служб, которые оперативно прибыли на место обстрела для оказания помощи.

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Вечером 7 августа оккупационные силы России ударили по селу Кругляковка Купянского района авиабомбами, в результате чего погибли мирные граждане. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил глава Харьковской областной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По данным ОВА, Вооруженные силы РФ применили четыре управляемые авиационные бомбы. Было повреждено 6 жилых домов, в результате погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина, а также четверо граждан — двое мужчин (46, 59, 61 лет) и женщина (60 лет) — были ранены и доставлены в больницу.

Кроме того, пострадали сотрудники экстренных служб. Двое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в возрасте 22 и 46 лет, а также двое сотрудников Национальной полиции, 21 и 24 лет, получили ранения и были госпитализированы. Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Кроме того, по словам Олега Синегубова, ВС РФ активно применяют артиллерию, минометы и другое вооружение для обстрелов населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Обстрелы Харьковской области 8 августа

В результате обстрелов села Петропавловка Купянского района получил ранения 63-летний местный житель.

В селе Кучеровка Купянского района повреждены здания гражданских предприятий, возник лесной пожар.

В результате обстрелов города Купянск повреждены жилые дома, также возникли пожары.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелами повреждены здания фермы.

"Пиротехники ГСЧС за сутки обследовали более 8 га территории и обезвредили 55 взрывоопасных предметов", — добавил Синегубов.

Ситуация на Купянском направлении

Кроме того, сообщается также, что на Купянском направлении продолжаются боевые столкновения. На этот раз российские захватчики попытались наступать в районах Синьковки и севернее Ивановки, однако были отброшены со значительными потерями Силами обороны и безопасности Украины.

Напомним, что вечером 7 августа ВС РФ осуществили обстрел города Покровск Донецкой области с использованием двух ракет "Искандер". Оба удара пришлись по центру города, что привело к значительным разрушениям и повреждениям. Под ударом оказались многоэтажные жилые дома, частные дома, административные здания, объекты общественного питания и гостиница.

После ракетного удара по Покровску 7 августа стало известно о гибели Андрея Омельченко, заместителя начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области, ответственного за оперативное реагирование на ЧС.