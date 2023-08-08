На фронті загинув "айдарівець" Андрій Веремієнко (фото)

Військовий захищав Україну з 2014 року. За словами побратимів, "Монах" був чуйним, веселим та професійним.

Захисник України зі складу штурмового батальйону "Айдар" Андрій Веремієнко загинув на фронті. Про це повідомляє військовий та журналіст Олександр Курбатов у фейсбуці.

Андрій Веремієнко був учасником на той момент ще добровольчого батальйону "Айдар".

"Ветеран ще старого "Айдару", який у перші дні створення бригади наприкінці лютого 2022 року прийшов до нас з побратимами і став основою одного з важливих підрозділів. Інтелектуал, вільна англійська, міг бути "громадянином світу", але залишився українцем", — написав Курбатов.

Відомо, що Андрій Веремієнко воював під Луганським аеропортом на початку війни з РФ у 2014 році. Тоді ж в одному з інтервʼю на питання, що потрібно зробити для виживання України, сказав: "нам необхідно мі-лі-та-ри-зу-ва-тися".

Андрій "Монах" Веремієнко

Побратим загиблого Микита Козачинський був у роті Веремієнка. Він повідомив, що командир загинув 6 серпня.

"Вчора загинув командир моєї роти. Людина-легенда з батальйону Айдар. Andrzej Weremijenko. позивний "Монах". Людина котрій особисто я дуже вдячний за мільйон речей. За приклад. За дружбу. І друг і командир. Досвідчений і професійний. порядний і веселий. Дбаючий про людей навколо нього більш ніж про себе", — написав Козачинський 7 серпня.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що на фронті загинув екснардеп Сергій Слабенко, який пішов захищати Україну з початку повномасштабного вторгнення.