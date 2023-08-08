"На місці були очі": експерт розкрив тактику ракетних ударів ЗС РФ по Покровську (відео)

Після першого вибуху у Покровську на місці подій, ймовірно, був коригувальник вогню окупантів, який навів повторний удар вже під час розбору завалів.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього назвав удар ракетами "Іскандер" по Покровську, що знаходиться у Донецькій області, "терористичним актом", підкреслюючи серйозні наслідки такої тактики. Про це колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів в ефірі "Radio NV".

"Це тероризм. Це не просто алегорія, а терористичний акт", — наголосив він.

З його слів, після першого вибуху у Покровську багато людей вийшли з укриттів для допомоги у розборі завалів, а серед натовпу був російський інформатор, який передав дані та координати для наступного обстрілу окупантів.

"Серед тих людей, які стояли на місці трагедії після першого вибуху у Покровську, був щонайменше один коригувальник вогню від росіян, який теж дивився, що відбувається. І потім, можливо, передав інформацію своїм кураторам, що "тепер вже зібралося багато людей, можна ще (ще раз вдарити — ред.)І ось тоді прилетіло. Тобто, у росіян на місці були очі", — додав Ступак.

Фото: Донецька ОВА

Військовий експерт наголосив, що таку тактику тероризму вже використовували на Близькому Сході.

"Коли на Близькому Сході стається вибух на ринку, автомобіль вибухає, наприклад, то правоохоронці завжди обережно починають доходити до місця вибуху. Оскільки є велика ймовірність, що автомобіль, який знаходиться за 15−20 метрів, начинений вибухівкою, а терористи на відстані чекають, поки люди почнуть збиратися, виносити поранених, витягувати з-під завалів загиблих; хтось з зівак збирається, починає в носі колупатися, дивитися; поліціянти приїжджають. І ось тоді, коли вони бачать, що зібралося ще більше людей, ніж під час попереднього вибуху, вони активують другий, а то й третій вибуховий механізм", — розповів він.

Обстріл Покровська 7 серпня — останні подробиці

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив оперативну інформацію станом на 11:00 ранку 8 серпня. Так, внаслідок ворожого обстрілу Покровська загинуло 7 людей, серед них 5 цивільних осіб, 1 рятувальник та 1 військовий.

Також після ворожої атаки 81 людина отримала поранення зокрема:

39 цивільних, серед яких двоє дітей — 2006 і 2012 року народження;

31 поліцейський;

7 працівників ДСНС;

4 військових.

За даними Кириленка, станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок, будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Наразі рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються.

До слова, зранку 8 серпня у МВС повідомили, що внаслідок ракетних ударів по Покровську постраждали 67 осіб, серед яких 29 поліцейських та 7 рятувальників. Співрозмовник Фокусу зазначив, що ЗС РФ завдали другого ракетного удару, коли цивільні вийшли з укриттів, аби допомогти розібрати завали.

Нагадаємо, що 8 серпня повідомлялось, що внаслідок ракетного удару по Покровську загинув заступник начальник ГУ з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.