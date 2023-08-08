В нас є власна зброя для ударів по РФ, а західна потрібна для деокупації України, — Данілов

Західні партнери, на думку секретаря РНБО, можуть бути впевнені, що далекобійна зброя, яку передають ЗСУ, буде використовуватись лише для звільнення окупованих територій.

На фоні зростання загрози стабільності та безпеки у Європі та Африці, Німеччина та Франція почали надавати максимальну співпрацю Україні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає видання "Українська правда".

"Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", — зазначив Данілов.

Зі слів секретаря РНБО, останнім часом Німеччина та Франція змінили свою позицію і надають максимальну співпрацю Україні, усвідомлюючи підступність РФ. Він наголосив на важливості підтримки від країн-партнерів, особливо в контексті нинішньої ситуації на африканському континенті, особливо в Нігері, де також "без росіян не обійшлося"

Данілов наголосив, що хоча у світовій спільноті є інші важливі події, війна в Україні й російська агресія в центрі Європи залишаються актуальними для всіх країн Євросоюзу, адже ця агресія становить загрозу для стабільності та безпеки на континенті.

До слова, 7 серпня народний депутат України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомив, що у Бундестазі, імовірно, досягнуто згоди щодо передачі Німеччиною далекобійних ракет Taurus для Збройних сил України.

Нагадаємо, 3 серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні не передали ракети Taurus, оскільки вони мають "особливу далекобійність".

Раніше, 27 травня, Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus. А кількома днями раніше представник партії ХДС і експерт з оборони Родеріх Кізеветтер висловився за постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus.