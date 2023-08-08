США доводиться рахуватися: у КНР нарощують космічне озброєння для "майбутньої битви"

Арсенал "космічної зброї" Китаю, зазначив американський генерал Грегорі Ганьон, охоплює ракети для знищення супутників, що запускаються із Землі, а також лазери, засоби глушіння і цілий набір різноманітних засобів для цього.

Американська розвідка уважно спостерігає не тільки за російською армією, а й за Китаєм, як за космічною державою, оскільки Пекін серйозними темпами нарощує кількість супутників і арсенал "космічної зброї". Як розповів заступник начальника відділу космічних розвідувальних операцій NSIC генерал-майор Грегорі Ганьон, Китай урізноманітнив озброєння, призначене для війни в космосі. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defence.

Генерал зазначив, що десь 25% ресурсу NSIC витрачається на спостереження за Росією і багато чого з цього доводиться робити через російсько-українську війну. Але більше половини з них концентрується на зборі розвідданих про Китай, щоб стежити за швидким розвитком Пекіна як космічної держави, з якою доводиться рахуватися.

Ганьон пояснив, що китайський уряд, зокрема, піддається постійному спостереженню через темпи, з якими він удосконалює свої космічні можливості в усіх напрямках.

"Близько трьох-чотирьох років тому КНР ледь досягла 400 супутників. Сьогодні вони збираються вивести на орбіту 800. Арсенал "космічної зброї" Китаю охоплює ракети, що запускаються із Землі, які й знищують супутники, лазери, засоби глушіння, цілий набір різноманітних засобів для цього", — зазначив Ганьон.

Крім того, додав генерал, Пекін прагне просувати свою версію JADC2 для майбутньої боротьби, яка поширюється все далі й далі від їхньої берегової лінії, і для цього китайці продовжують розміщувати велику кількість супутників.

За словами американського військового, тільки 2022 року китайський уряд розмістив майже 200 супутників, понад 100 із них — супутники дистанційного зондування для розвідки, спостереження та рекогносцирування.

"Таким чином, більш ніж половина того, що вони роблять у своєму темпі та зростанні, — це дистанційне зондування для підтримки їхніх об'єднаних сил", — сказав генерал.

Щоб вести спостереження за темпами розвитку Китаю в цьому напрямі, NSIC і Національне управління розвідки (NRO) "проробляють фантастичну роботу з використання комерційного дистанційного зондування в інтересах уряду США".

Наприклад, компанія Maxar, що спеціалізується на дистанційному зондуванні, вже постачає електрооптичні зображення інших супутників до NRO в рамках комерційного контракту на дистанційне зондування, підсумував Ганьон.

Нагадаємо, в Китаї готуються запустити перший багаторазовий космічний корабель. Як повідомили оглядачі South China Morning Post, цей корабель вирушить у космос уже за кілька років і відіграє вирішальну роль у розширенні китайських космічних програм.