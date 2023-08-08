"Готові заразитися ВІЛ, щоб не воювати": із колоній РФ примусово відправляють на фронт

За даними російських розслідувачів, на війну не беруть ув'язнених, яких визнали винними в педофілії, тероризмі та створенні незаконних військових формувань.

У російських колоніях почали примусово відправляти ув'язнених на фронт. Про це 8 серпня пише російський проєкт розслідувань "Можем объяснить".

Згідно з наказом Міністерства оборони, Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) наразі формує списки придатних до військової служби. До цього списку потрапляють практично всі ув'язнені, за винятком осіб, інфікованих ВІЛ, а також педофілів, терористів і організаторів збройних формувань. Деякі ув'язнені, щоб уникнути відправки на війну, йдуть на крайні заходи, навіть готові заразитися ВІЛ, зазначають журналісти.

За інформацією, що надійшла від кількох джерел у регіональних підрозділах УФСВП і була розказана керівником правозахисного проєкту "Гулагу.нет" Володимиром Осечкіним, ідеться про примусове вербування ув'язнених для відправки на фронт. Повідомлення про цю ситуацію також поширюються з кінця липня серед матерів і дружин ув'язнених у чатах родичів ув'язнених.

Згідно з інструкцією, що надійшла 2 серпня від директора ФСВП Аркадія Гостєва, результати опитувань ув'язнених і їхні особисті справи використовують для складання списків придатних до служби. Ці списки створюються з метою відправки ув'язнених на фронт.

Із численних повідомлень родичів ув'язнених стало відомо, що підготовку до примусового відправлення на фронт проводять у різних колоніях, зокрема в Новосибірській, Саратовській, Липецькій, Воронезькій, Ростовській, Томській і Нижегородській областях.

Співрозмовниця, ознайомлена зі ситуацією в колоніях Новосибірської області, поділилася: "Забирають усіх, крім ВІЛ-інфікованих. Тепер ув'язнених не питають про згоду. Деякі шукають екстремальні варіанти, аж до навмисного отримання ВІЛ-статусу, аби уникнути відправки у воєнну зону".

"Відмовитися від відправки на фронт не можна, якщо ти не ВІЛ-інфікований, педофіл, терорист або організатор незаконного збройного формування. Відправляти ув'язнених на війну дозволили законодавці та Путін — поправки до законів "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Мобілізаційну підготовку" набули чинності 23 червня", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, 3 серпня мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров порадив жителям тимчасово окупованих територій виїхати на територію, підконтрольну Україні, щоб уникнути примусової мобілізації до лав російської армії.

Раніше, 3 липня, повідомлялося, що в коледжах Інгушетії від випускників вимагають підписати повістку в армію під час видачі дипломів. Як альтернативу пропонують написати відмову від повістки, за чим може послідувати адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

Нагадаємо також, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у травні заявив, що загальна мобілізація неминуча. За його словами, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.