Японія створює механізм для запуску далекобійних ракет з транспортників С-2

Міноборони може розробити аналог американської технології, коли ракети скидають зі спеціального пілона з літака, і вже у повітрі вона буде запускатись до цілі.

Міністерство оборони Японії може переробити транспортні літаки Kawasaki C-2 для перевезення ракет великої дальності. Про це повідомляє The Japan Times.

Для посилення обороноздатності країни Міноборони розглядає можливість встановлення ракет великої дальності на транспортні літаки С-2. Їх можуть використовувати для атаки ворожих баз, наприклад, пунктів пуску ракет.

Згідно з джерелами видання, оборонне відомство може використати боєприпаси, двигуни яких будуть запускатись вже під час польоту. Ракети скидатимуть з транспортного відсіку. Такий тип не потребує серйозних змін у конструкції літака.

Відомо, що над схожою розробкою працюють США.

Японія планує виділити 3,6 млрд єн на 2023 фінансовий рік. Проте очікується, що повноцінна розробка почнеться після проведення технічних досліджень до 2024 фінансового року.

При цьому Токіо не планує розробляти спеціальні ракети чи купувати нові. Для С-2 можуть використати американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), які планують прийняти на озброєння. Вони мають радіус дії 900 км й призначені для винищувачів F-15. Їх можуть прийняти на озброєння.

Перевагою C-2 над винищувачами буде у кількості ракет, які він зможе перевозити та у часі польоту. Він здатен долати 7600 км з 20 тоннами вантажу. На японських базах дислокується 15 транспортних літаків Повітряних сил.

Нагадаємо, 4 серпня ЗМІ писали, що Сили самооборони Японії озброять новими штурмовими гвинтівками Howa Type 20.

28 липня в Міноборони Японії Росію назвали прямою загрозою безпеці в Європі.