Умови праці включають катування: керівник "Енергоатому" описав, що відбувається на ЗАЕС

Російські окупанти відчули нестачу персоналу на захопленій станції. Вони змусили повернутись до роботи частину співробітників, які раніше відмовились працювати на "Росатом" та перебували в місті.

Окупаційне керівництво Запорізької атомної електростанції допускає до роботи приблизно 1-1,5 тисячі працівників, які не підписували контракт з "Росатомом". До такого рішення загарбників підштовхнула нестача персоналу. Про це з посиланням на заяву президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна повідомили 8 серпня у "Інтерфакс-Україна".

"Приблизно три тисячі працівників ЗАЕС підписали ці контракти, але в Енергодарі також залишається наш персонал", — пояснив він.

Зі слів керівника "Енергоатому", контракт відмовились підписувати приблизно три тисячі працівників. Більшість з них перебувають вдома та отримують зарплатню, якою вона була до захоплення станції.

Однак приблизно 1-1,5 тисячі співробітників ЗАЕС, як розповів Котін, вимушено допущені окупантами до роботи. Це пояснюється тим, що ворогу не вистачає людей для утримання станції.

Президент НАЕК підкреслив, що персонал станції працює в надважких умовах та потерпає від постійного тиску, тому погоджується підписувати контракти з окупантами.

"Періодично ми чуємо про катування, викрадення персоналу. Там дуже важкі умови", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" повідомляв, що 24 липня російські окупанти перевели енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Такий крок несе ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

4 липня у Генштабі ЗСУ попередили про можливу провокацію з вибухами на ЗАЕС. У повідомленні йшлося, що загарбники розмістили на дахах енергоблоків сторонні предмети, схожі на вибухівку.

Лише 4 серпня у МАГАТЕ заявили, що були допущені до енергоблоків №3 та №4. Гендиректор Рафаель Маріано Гроссі завірив, що на дахах будівель реакторів немає вибухових речовин.