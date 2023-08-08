"Змінюється якість": ЗС РФ перекидають резерви з другої лінії оборони на першу (відео)

За словами заступника командувача угруповання "Таврія", у бої з українськими військовими почали вступати більш елітні підрозділи окупантів, однак ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Російські окупанти на південному напрямку почали застосовувати проти Збройних сил України резерви з другої лінії оборони. Про це заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону 8 серпня.

За його словами, в останні кілька днів фіксується те, що противник перекидає на фронт додаткові сили і тим самим у бої починають вступати більш елітні частини ЗС РФ.

"На нашому напрямку є підрозділи "Шторм Z", морська піхота, десантники, спецпризначенці. Змінюється їхня кількість, змінюється їхня якість", — ідеться в повідомленні.

Було також окремо зазначено, що на Мелітопольському напрямку Збройні сили України просунулися вперед на сотні метрів, а ось у районі населеного пункту Работине тривають наступальні дії.

Є просування і на Бердянському напрямку, де противник зазнає колосальних втрат, а ЗСУ досягають нових висот.

"Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Работине. Там тривають дії зі знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів у цьому напрямку", — продовжив Сергій Кузьмін.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що посол США при ОБСЄ розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ. В українських військових великий потенціал для досягнення успіху, а активна фаза наступальних дій, на думку посла, відбуватиметься протягом наступних місяців.