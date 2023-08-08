Удар по Покровську: герой фільму "20 днів у Маріуполі" розповів, як рятував людей (відео)

Як розповів Володимир, постраждалий правоохоронець, він повертався додому, але почув сильний вибух і поспішив на допомогу мешканцям багатоповерхівки.

Постраждалий у Покровську поліцейський, герой документального фільму "20 днів у Маріуполі" Володимир розповів про те, як рятував людей під завалами, поки не зазнав поранення. 8 серпня журналісти "Суспільного" опублікували інтерв'ю з українським поліцейським.

Володимир розповів, що повертався додому після зміни, але почув гучний звук вибуху, після чого одразу зрозумів, що на місці знадобиться допомога поліцейських.

"Була інформація про повторний удар, але потрібно було надавати допомогу постраждалим. Коли було чути звук ракети, намагався впасти, проте мені в спину влучив осколок, пробив легені. Той, хто спрямовував цю ракету в центр міста зрозумів, що там перебувають тільки цивільні, а той, хто вдруге бив по цьому місцю, — двічі злочинець, тому що вони розумів, що людям надаватимуть допомогу", — розповів правоохоронець Володимир.

У Покровську постраждав герой фільму "20 днів у Маріуполі"

Нагадаємо, український режисер Мстислав Чернов повідомив, що внаслідок удару по Покровську Донецької області постраждав поліцейський, герой документального фільму "20 днів у Маріуполі.

Фото: Соцмережi

У Покровську поранений Володимир, герой фільму "20 днів у Маріуполі", поліцейський, який врятував наші життя. Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей у Маріуполі. Після того, як ми вирвалися з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області", — написав Чернов.

За словами режисера, поліцейський прибув на місце удару, щоб надати допомогу постраждалим, але потрапив під повторний ракетний обстріл з боку окупантів.

Ракетний удар по Покровську 7 серпня — останні новини

Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія атакувала центр Покровська в Донецькій області двома ракетами "Іскандер". Унаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будівлі, заклади харчування, готель.

Станом на 16:55 повідомлялося про сімох загиблих, серед них співробітник ДСНС. Поранення дістали 82 людини, серед них 39 цивільних, зокрема двоє дітей — 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС і 4 військових.

Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів 8 осіб. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Покровську загинув заступник начальника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області Андрій Омельченко.