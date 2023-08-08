Єгерська бригада ДШВ показала роботу 105-мм гаубиці М101А1 (відео)

Точність гармати дозволяє вдало прикривати піхотинців. Саме від роботи артилеристів часто залежить життя тих, хто на передньому краї.

Артилеристи 71-ої єгерської бригади ДШВ успішно застосовують гаубицю М101А1. Подробиці повідомили у Facebook підрозділу.

Артилерійські розрахунки підтримують атаки піхоти і вдень, і вночі. Знищуються вогневі позиції ворога, перерізають йому шляхи підвезення боєприпасів і зупиняють будь-які спроби росіян підтягнути резерви живої сили та бронетехніки.

"Штурм ворожих позицій під надійним вогневим прикриттям", – йдеться у дописі.

Захисники розповіли, що гармата має дуже високу точність. Навіть два снаряди можуть влучити в одне й теж місце.

Така точність дозволяє вдало прикривати піхотинців. Саме від роботи артилеристів часто залежить життя тих, хто на передньому краї.

"Є така думка, що ми це робимо не дарма, що ми відвоюємо свою територію, а загарбника вже не буде на цій землі", – сказав один із військових.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

У червні артилеристи 26 бригади ЗСУ знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, але установка все ж таки була успішно ліквідована підрозділом ЗСУ. Українські захисники зафіксували активність загарбників й вирішили відкрити вогонь. Після серії пострілів артилерія Збройних Сил України ліквідувала установку.

Також у червні замаскований ворожий "Урал" був ліквідований бійцями 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з підрозділами 3-ї окремої танкової Залізної бригади.

Нагадаємо, наприкінці червня артилеристи Військово-Морських Сил Збройних Сил України вполювали вночі важку бронетехніку окупантів у незвичний спосіб. Бійці 406-ої бригади транспортували гармату завдяки позашляховику Ford.