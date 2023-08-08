У боях за Бахмут ЗСУ тестують нові системи управління військами, – Жорін (відео)

Відпрацювання технологічних рішень для систем управління військами йде фактично під час боїв за зруйноване місто на Донеччині.

На Бахмутському напрямку українські захисники тестують одразу кілька систем управління військами вітчизняної та іноземної розробки. Про це в ефірі телеканалу "Espreso" повідомив майор ЗСУ Максим Жорін, заступник командира 3-ої штурмової бригади.

Він зазначив, що наразі ефективніше користуватись сучасними засобами ведення бою. Українські захисники отримують новий досвід прямо під час бойових дій.

"Намагаємось впроваджувати, тестувати, допомагаємо змінювати", – сказав Жорін.

Він зазначив, що відповідне управління боєм дозволяє посилити взаємодію одразу за кількома векторами – між командуванням та відповідними штурмовими групами. Також спостерігається відповідна взаємодія між самими штурмовими групами, що наразі перебувають на полі бою; між підрозділами на полі бою "по горизонталі", та між підрозділами та командуванням бригади "по вертикалі".

Водночас використання систем ситуаційної обізнаності дозволяє зберегти управління підрозділами і штурмовими групами. Це стосується навіть умов, коли російські загарбники здійснюють інтенсивний обстріл і намагаються здійснювати перешкоди для зв’язку між підрозділами на полі бою.

Майор ЗСУ додав, що для управління безпосередньо штурмовими групами на полі бою використовуються засоби взаємодії між бійцями, зокрема для візуального орієнтування. Командування бригади проводить візуальний супровід усіх штурмових груп, які у конкретний момент виконують завдання на полі бою.

Нагадаємо, Жорін 8 серпня повідомив, що війська РФ в районі Бахмута не є ефективними, але тримають оборону. Він зазначив, що підхід до ведення боїв суттєво відрізняється від того, як це робили найманці з ПВК "Вагнер", однак порівнювати їх не зовсім коректно.