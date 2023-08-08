Поспілкувався з бойовими командирами: Сирський приїхав на Куп'янський напрямок (фото)

Сирський зазначив, що провів роботу з бойовими командирами на місці. Він заявив, що зараз ухвалюють усі необхідні рішення оперативного масштабу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав Куп'янський напрямок. Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, зараз ухвалюються всі необхідні рішення оперативного масштабу. На місці Сирський поспілкувався з бойовими командирами.

"Роль командирів в обороні держави, без перебільшення, значна. Вони можуть ухвалювати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їхньої стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", — зазначив Сирський.

Він також подякував бойовим командирам за мужність і героїзм під час виконання бойових завдань.

Олександр Сирський на Куп'янському напрямку Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Ситуація на Куп'янському напрямку

Увечері в Генштабі ЗСУ заявили, що на Куп'янському напрямку українські військові стійко тримають оборону.

"Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області", — ідеться в повідомленні.

Куп'янський напрямок Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, що ще 3 серпня Сирський заявляв, що на Лиманському та Куп'янському напрямках українські війська діють успішно і щодня зривають плани російських загарбників. Сили оборони України завдають суттєвих втрат у техніці та особовому складі російських військ, зменшують відповідний наступальний потенціал ворога.

Крім того, 7 серпня командир Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Російська армія намагається відновити свої втрачені позиції на північно-східній частині Харківської області та сподівається повторити свій "успіх", як це було в Донецькій і Луганській областях.