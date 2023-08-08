"Здатні провокувати Польщу і Литву": Данілов назвав кількість "вагнерівців" у Білорусі (відео)
Поблизу населеного пункту Зябровка для найманців ПВК "Вагнер" створюють новий табір. Це може свідчити про наміри застосувати їх для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.
На території Білорусі перебувають 6,5 тисяч представників так званої ПВК Вагнер", які здатні провокувати Польщу і Литву. Про це повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.
З його слів, наразі є інформація, що поблизу одного з аеродромів вони будуть новий табір на одну тисячу людей поблизу українського кордону. Інформація потребує перевірки. Діяльність російських найманців в першу чергу направлена на сусідні країни.
"Усі відстежують цей процес", – пояснив він.
Україна посилює свій кордон з Білоруссю. Данілов наголосив, що військове керівництво здійснює відповідні заходи для зміцнення оборони. Президент Володимир Зеленський також проінформований щодо ситуації.
Табір найманців поблизу Зябровки у Білорусі
За інформацією від підпілля, на кордоні з Україною в білоруському населеному пункті Зябровка будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер". Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. В Центрі національного спротиву зазначили, що мета такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України.
Нагадаємо, 5 серпня польські аналітики повідомили, чим загрожує Польщі розміщення "вагнерівців" у Білорусі. На думку фахівців, найманці можуть розіграти одразу кілька карт, щоб посіяти паніку й дестабілізувати НАТО. Вони вважають, що країнам блоку варто підготуватися до одного важливого сценарію. "Вагнерівці" вже тиснуть на Польщу, в соцмережах плодяться фейки про нібито найманців біля прикордонних стовпів Польщі.