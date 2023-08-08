Контрнаступ ЗСУ: українські бійці зайшли на першу лінію оборони ворога, — командування

За словами Сергія Кузьміна, українських бійців сповільнюють мінні поля та інженерні загородження ворога. Також ЗСУ не вистачає авіації.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін заявив, що українські бійці продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема вони вже зайшли на першу лінію оборони. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. На цьому напрямку є просування сотнями метрів. Також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку. Ми вже зайшли на першу лінію окупантів і перша лінія дуже складна", — сказав Сергій Кузьмін.

Він зазначив, що українські військові продавлюють першу лінію ворога та продовжують рухатися вперед. Проте рух ЗСУ уповільнюють мінні поля та інженерні загородження ворога, і нестача авіації у наших бійців.

З його слів, ЗСУ зустрічають все більше підготовлених росіян. Окупанти кидають резерви з другої лінії оборони — морських піхотинців, десантників та спецпризначенців.

Нагадаємо, 8 серпня заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що ворог почав застосовувати резерви з другої лінії оборони прози ЗСУ на південному напрямку. Загалом у бої почали вступати елітніші підрозділи ЗС РФ, проте українських бійців це не зупиняє, і вони продовжують просуватися вперед.

Також Фокус писав, що представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що стратегічна контрнаступальна операція ЗСУ вже дала перші результати, однак це лише початок наступу. Він вважає, що активна фаза наступальних дій відбуватиметься протягом наступних місяців.

CNN з посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників США та Заходу повідомило, що західні партнери почали отримувати "тверезі" оцінки щодо стану справ на фронті. Зокрема, деякі з них налаштовані песимістично, а інші — зберігають оптимізм.