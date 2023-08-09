Байден схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, — Пентагон (відео)

За словами речниці Пентагону Сабріни Сінг, ініціативу з навчання українських пілотів управлінню американськими винищувачами F-16 узяли на себе Данія і Нідерланди.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дозволив європейським союзникам навчати українських льотчиків управління сучасними винищувачами F-16. Про це сказала заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 8 серпня.

Журналісти поцікавилися у представника Пентагону, чи є якісь оновлені відомості про позицію США в плані затвердження програми навчання на F-16 для українських військовослужбовців.

У відповідь Сабріна Сінгх зазначила, що ініціативу з навчання пілотів з України взяли на себе Данія та Нідерланди.

"Президент дав зелене світло, щоб дозволити і підтримати навчання, але наразі я не маю жодних подальших оновлень, коли йдеться про конкретних пілотів, які проходять навчання", — сказала Сабріна Сінгх.

Брифінг Сабріни Сінгх

Навчання пілотів ЗСУ на F-16: що відомо

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 2 серпня, у США затримали початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 через те, що Європа не надала остаточну навчальну програму.

Ба більше, програма не може розпочатися без попереднього схвалення передання США спеціального обладнання та матеріалів для F-16, зокрема тренажерів і навчальних посібників.

За даними журналістів від 5 серпня, першу групу з восьми українських пілотів, яких навчатимуть на американських винищувачах F-16, уже визначили. Пілоти, які вільно володіють англійською мовою, розпочнуть навчання, щойно Вашингтон затвердить план підготовки.

На думку американського генерала у відставці Філіпа Брідлава, підготовка до навчання українських льотчиків на західних винищувачах F-16 сповільнюється, оскільки деякі держави побоюються спровокувати Російську Федерацію.