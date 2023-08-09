Мобілізація в Україні: куди відправляють служити обмежено придатних чоловіків

Категорію військовозобов'язаного громадянина визначають за допомогою військово-лікарської комісії, після чого вже ухвалюють рішення про проходження служби.

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані можуть отримати повістку. Триватимуть ці заходи щонайменше до 15 листопада. У виданні НВ поділилися подробицями, де можуть служити обмежено придатні особи.

Річ у тім, що під час дії воєнного стану категорії придатності українців сильно відрізняються від мирного часу. Визначити вашу категорію можуть під час проходження військово-лікарської комісії. Фахівці оглядають висновки лікарів, а після цього визначають громадян як обмежено придатних або обмежено непридатних.

Такі громадяни можуть бути мобілізовані, однак через обмеження за станом здоров'я, сильно може відрізнятися список завдань і місце, де відбуватиметься служба.

Мобілізація в Україні: де можуть служити обмежено придатні громадяни

За словами юриста Дмитра Дончака, визначення цієї категорії людей є в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженому Наказом Міноборони України. Мова про пункт 20.3 розділу II (Медичне обстеження).

"Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, — непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецозброєннях", — ідеться в повідомленні.

Обмежено придатні громадяни можуть служити в:

Частинах;

Військових комісаріатах;

Установах, організаціях, навчальних закладах.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, хто з чоловіків у серпні може отримати відстрочку від призову на певний термін. Для визнання підприємства критично важливим потрібно, щоб воно відповідало трьом із семи критеріїв.