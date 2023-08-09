ЗСУ наступають на Півдні, ЗС РФ — на Донбасі та в Харківській області, — Генштаб (карти боїв)

За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони просуваються на південь від Бахмута й не дають супротивнику прорвати оборону на Куп'янському й Авдіївському напрямках.

Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і водночас продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це 9 серпня заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

Карта боїв: Південний фронт Фото: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку українські воїни наполегливо просуваються на південь від міста Бахмут, стабілізуючи свої позиції на вже досягнутих рубежах.

Бахмутський напрямок: карта боїв Фото: deepstatemap.live

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні й техніці", — розповів Ковальов.

Авдіївський напрямок: карта боїв

Фото: deepstatemap.live

Щодо Куп'янського та Лиманського напрямків, українські військові активно стримують наступ російських військ. Ковальов повідомив, що російські окупанти безрезультатно намагалися відновити контроль у районі Синьківки Харківської області, а також поблизу Кліщіївки та Зайцевого.

"Важкі бої тривають, і тільки за минулу добу було зафіксовано понад 30 бойових зіткнень", — зазначив речник.

Втрати ЗС РФ

Українські військові продемонстрували значні успіхи в нейтралізації противника. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували 820 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів і 5 одиниць спеціальної техніки.

Зокрема, за словами спікера Генштабу ЗСУ, українські військові завдали точних ударів по важливих об'єктах ворожої інфраструктури. Минулої доби було уражено 2 пункти управління, 10 районів скупчення особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських позицій, а також 2 станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 8 серпня, ЗСУ здійснили рейд через річку Дніпро та висадилися на Лівому березі окупованої Херсонської області, прорвавши оборону росіян.