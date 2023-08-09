Тепловізори для "Игла": як волонтери допомагають модернізувати ПЗРК для українських бійців

Встановлення тепловізорів на зенітні комплекси "Игла" надають бійцям ЗСУ можливість виконувати бойові завдання вночі, коли противник завдає ракетних ударів і атакує безпілотниками.

Українські волонтери надали українським бійцям 100 тепловізорів Guide tk 431 для встановлення на переносні ЗРК "Игла". Таким чином в українських захисників з'явиться можливість виявляти і збивати повітряні цілі противника і вдень і вночі. Про модернізацію зенітних комплексів розповіли 9 серпня експерти "Мілітарного".

У публікації сказано, що встановлення тепловізорів на ПЗРК "Игла" істотно розширить можливості цього озброєння в умовах регулярних атак російських безпілотників і крилатих ракет. Тепер є можливість виконувати бойові завдання вночі, що раніше було неможливо.

Зазначається, що волонтери з команди "Технарі" адаптували тепловізори для "Игла", розробивши спеціальні кріплення для прицілів, і вже перевірили їх у справі.

Волонтери передали українським військовим 100 тепловізорів для ПЗРК

"Приціли та кріплення для них були передані військовим частинам ВМСУ та підрозділам ППО Повітряного командування "Південь", — ідеться в публікації.

При цьому було підкреслено, що обладнання було надано тим підрозділам, територіально розташованим у південних регіонах України, через які постійно пролітають ворожі ракети та БПЛА.

Коротко про ПЗРК "Игла"

Переносний зенітний ракетний комплекс "Игла" розроблено в 1970-х і призначено для ураження ворожих повітряних цілей, що летять низько на догонних і зустрічних курсах.

Комплекс оснащений ракетою з головкою самонаведення ГСН 9Е435 із двома каналами прийому сигналу, що дає їй змогу відокремлювати хибні цілі від справжніх.

ПЗРК "Голка"

"Игла" відносно проста у використанні, через що стрільцю-зенітнику нема потреби в проходженні серйозної та довгострокової підготовки.

ТТХ комплексу:

повна маса ПЗРК — 39 кг;

маса бойової частини — 1,1 кг;

максимальна дальність — до 5,2 км;

максимальна швидкість ракети — до 2052 км на годину.

Раніше Фокус опублікував думку українського військовослужбовця Юрія Касьянова щодо українських систем ППО. За його словами, однією з причин низької ефективності боротьби з ворожими ракетами є несвоєчасне виявлення цілей