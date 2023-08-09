Армія США розширює війська ППО з Patriot: що відомо

Сухопутні війська вже кілька років потребують нових батарей Patriot. Проте одна з проблем полягає в тому, що небагато військових хочуть йти саме у протиповітряні війська.

Збройні сили США розширять структуру сил протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Про це повідомляє Defense News.

Генерал-лейтенант Деніел Карблер на симпозіумі з питань космічної й протиракетної оборони заявив, що армія працює над розширенням військ ППО та ПРО.

"Ми вирішуємо цю проблему, збільшуючи кількість наших підрозділів Patriot, які перебувають на розгортанні", — заявив Карблер.

Наразі невідомо, скільки ще ЗРК Patriot придбає армія США. Про це має повідомити керівництво згодом. Проте відомо, що зараз є 15 батальйонів Patriot й зараз створюється ще один. Зазначається, що потреба в додаткових засобах ППО у Сухопутних військах вже давно стоїть на порядку денному.

Проте наразі в США намагаються побороти одну проблему — мало новобранців бажають йти в війська ППО. Тому в цьому році Карблер каже, що вже готовим сержантам пропонуватимуть перейти в протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ писали, що ЗС РФ намагалися вдарити ракетами "Кинджал" по урядовому кварталу в Києві, але всі боєприпаси збив Patriot.

29 липня ЗМІ писали, що взимку будуть нові ракетні атаки РФ, тому Україні треба більше протиракетних комплексів Patriot. Нові удари можуть бути націленими на трубопроводи.