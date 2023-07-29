Потрібно більше Patriot: атаки РФ на енергетичні об'єкти України гарантовані, — Bloomberg

Як заявив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, нові російські ракетні атаки можуть перервати потік газу трубопроводами до країн Євросоюзу, а також до самої України.

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Атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру України практично гарантовані. Так вважає глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, який у Вашингтоні намагається довести, що його країні потрібно більше систем ППО, пише Bloomberg.

За його словами, російські окупанти готуються до наступу напередодні зими.

"Багато чого залежатиме від того, як буде атакована інфраструктура. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб зробити енерго- і теплопостачання стійким, захищаючи деякі фізичні активи фізичними засобами", — сказав він.

Однак Чернишов зазначив, що такі засоби не можуть гарантувати стовідсотковий рівень захисту.

Видання пише, що під час триденної поїздки у США Чернишов зустрічався з представниками адміністрації президента Джо Байдена і членами Конгресу, щоб лобіювати посилення протиповітряної оборони України завдяки додатковим ЗРК Patriot і винищувачам F-16.

"Ви навряд чи зможете захистити актив від атаки балістичними ракетами. Саме тому для України вкрай важливо нарощувати свої можливості в ППО. Нам безумовно потрібно більше Патріотів", — сказав він.

Також Чернишов зазначив, що нові російські ракетні атаки можуть перервати потік газу трубопроводами до країн Євросоюзу, а також до самої України. Зараз "Нафтогаз" працює над тим, щоб у підземних сховищах України було 14,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, що в "Нафтогазі" розповіли, як заберуть у РФ 5 мільярдів доларів. Чернишов розповів, що незабаром почнеться великий процес оновлення справедливості, який охопить весь світ.

Також наприкінці травня повідомлялося, що Україна відмовиться від імпортного газу на зиму. За словами Чарнишова, ризик того, що країні не вистачить власного газу на зиму, все ж є. Але в компанії вже знають, що зроблять у разі виникнення такого форс-мажору.