"Директора" морського торговельного порту в Бердянську засудили до 10 років в'язниці, — СБУ (фото)

Суд засудив Володимира Стельмаченка до 10 років в'язниці. За інформацією СБУ, зловмисник переховується на окупованій території Запорізької області.

"Директора" Бердянського морського торговельного порту Володимира Стельмаченка, який перейшов на бік росіян і допомагав вивозити українське зерно у РФ на суму понад $30 млн, засудили до десяти років в'язниці. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією українських спецслужб, під керівництвом Стельмаченка з червня 2022 року із захопленого морського торговельного порту в Бердянську до Росії вдалося перенаправити майже 150 тисяч тонн пшениці. Для транспортування агропродукції зловмисник залучив морські судна "Сормовський-48" і ZHIBEK ZHOLY. На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту Росії.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів Жовтневий районний суд міста Запоріжжя визнав Стельмаченка винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки злочинець переховується на тимчасово окупованій території Запорізької області, термін відбування покарання рахуватиметься з дня його затримання.

Хто такий Володимир Стельмаченко

З липня 2004 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Стельмаченко був офіцером групи оперативного складу Служби морської безпеки Бердянського морського порту.

За інформацією видання Primorka.city, його також знали як керівника і засновника первинної організації Товариства сприяння обороні України "Коловрат". Крім того, Стельмаченко був волонтером "Азова" і неодноразово брав участь у навчаннях із тактичної та снайперської стрільби на полігонах Урзуфа, сіл Новопетрівки та Азовського.

Після того як російські війська захопили Бердянськ, він добровільно погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією, за що його в липні 2022 року призначили так званим "директором державного унітарного підприємства Запорізької області "Бердянський МТП".

Володимира Стельмаченка окупаційна адміністрація Бердянська призначила "директором" морського торговельного порту Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що ексзаступника глави фракції забороненої "Партії регіонів" підозрюють у "відмиванні" грошей і несплаті податків у розмірі понад 63 млн гривень. ЗМІ стверджують, що йдеться про колишнього нардепа Володимира Макеєнка, у якого у 2019 році правоохоронці проводили обшуки у зв'язку з кримінальним провадженням щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий". Цього разу спецслужби проводили обшуки в приміщеннях керівників підконтрольних колишньому нардепу компаній, зокрема офшорних.

Слідство вважає, що за допомогою цих комерційних структур політик міг проводити операції з легалізації "неофіційних" доходів.

Фокус писав 9 серпня, що співробітники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру одному із заступників начальника департаменту фінансів Міністерства оборони України. Слідство вважає, що, у зв'язку з його недбалістю, держава зазнала збитків на 15 мільйонів гривень. Фігуранту загрожує до 7 років ув'язнення.