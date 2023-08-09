Є загиблі та постраждалі: Росія обстріляла житловий квартал Запоріжжя (фото, відео)

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі, зруйнували храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Кількість загиблих зросла до трьох. Ще п'ятеро осіб постраждали.

Троє людей загинули внаслідок ракетної російської атаки у Запоріжжі. Ще п'ятеро осіб отримали травми, вони перебувають у лікарні. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.

З його слів, кількість постраждалих може зрости. Подробиці ракетного удару Малашко оголосити відмовився.

"Російська ракета влучила біля церкви", — розповів він.

"Надточною" зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі", – пояснив він.

зруйнований храм у Запоріжжі Фото: Юрій Малашко/Telegram

Медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки. Фахівці екстрених служб працюють над ліквідацією наслідків.

Фото: Юрій Малашко/Telegram

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram раніше повідомляв, що ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. Йому було відомо про двох загиблих.

Він також заявив, що є поранені. Кількість постраждали Куртєв не назвав. Додаткова інформація уточнюється.

"Росія – країна-терорист", – йдеться у його дописі.

Обстріл Запоріжжя: реакція Зеленського

Атаку на Запоріжжя президент України Володимир Зеленський назвав новим ударом російських терористів. З його слів, станом на 20:35 було відомо про трьох загиблих.

"Мої співчуття рідним", — повідомив керівник держави.

Він наголосив, що триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. Зеленський запевнив, що Росія за це злочин відповідатиме.

"Відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", – додав політик.

Нагадаємо, 7 серпня російські війська влучили у багатоповерховий будинок у Покровську. Внаслідок атаки загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей. Окупанти застосували комплекси "Іскандер" для удару по житловому будинку та іншій цивільній інфраструктурі.