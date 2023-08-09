Посилить оборонні можливості України: у Повітряних силах пояснили, чим Taurus допоможе ЗСУ

Далекобійна ракета Taurus має потужніші тактико-технічні характеристики, ніж у її французьких та англійських аналогів, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що далекобійні німецько-шведські ракети Taurus посилять оборонні можливості України. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Звичайно, ракета Taurus — це ще одна крилата ракета, яка значно посилила б наші спроможності", — сказав Юрій Ігнат.

З його слів, ця ракета має потужніші тактико-технічні характеристики, ніж у її французьких та англійських аналогів. Тому передача Taurus була б корисною для України.

Ракети Taurus

Ракета Taurus KEPD 350/150 є підзвуковою авіаційною оперативно-тактичною крилатою ракетою великої дальності класу "повітря-поверхня". Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника. Максимальна дальність польоту перевищує 500 км.

Базова модель KEPD-350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, що містить майже 50 кг вибухової речовини. Маса заправленої ракети становить 1360 кг, а порожньої — 1080 кг. Швидкість польоту ракети — 0.6-0.95 М.

Taurus є прямим конкурентом крилатої ракети Storm Shadow, спільної англо-французької розробки. Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadows. Обидва види ракет можна використовувати дуже гнучко, але дальність дії Taurus більша.

Фото: Wikipedia

Нагадаємо, 9 серпня у Forbes повідомили, чому Україні так необхідні крилаті ракети Taurus. Ці ракети подібні до Storm Shadow, проте мають більше переваг, які ще більше ускладнять життя для Росії. Адже Україна зможе зробити пуски ракет з літаків ще безпечнішими для екіпажів. Ракети летітимуть ще далі, тому їх можна буде запускати з більш безпечної відстані.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus. Німецькі парламентарії стверджують, що ключові фракції в парламенті досягли консенсусу щодо передачі ЗСУ крилатих ракет Taurus, які мають дальність ураження 500 кілометрів.