У Московській області прогриміли вибухи: у Домодєдово спалахнула пожежа, — соцмережі (фото, відео)

За даними МНС Московської області, на території столичного регіону загорівся автосервіс. Вогонь охопив 1 000 квадратних метрів.

У ніч на 10 серпня в Московській області Російської Федерації сталася сильна пожежа. Про це повідомив Telegram-канал Astra.

Автори каналу пишуть, що очевидці чули два вибухи в Домодєдово, за якими послідувало загоряння. За їхніми словами, загорілася ділянка в районі котельні. У мережі також було опубліковано відповідні кадри.

"Так, я бачила, як воно вибухнуло!", — сказала одна з жінок на відео.

Російське видання "РИА-Новости" повідомило з посиланням на прес-службу регіонального главку МНС, що в Домодєдово горить автосервіс. За даними відомства, площа пожежі становила 1 000 квадратних метрів.

Російський провоєнний блогер Владислав Поздняков написав у своєму Telegram-каналі, що Домодєдово, ймовірно, атакували БПЛА, оскільки очевидці повідомляли про роботу ППО. Пізніше він додав, що згідно з іншою версією причиною пожежі стали вибухи газових балонів.

Нагадаємо, що ніч 9 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до столиці Російської Федерації було збито безпілотні літальні апарати. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Удень того ж дня з'явилася інформація про вибух у Сергієвому Посаді Московської області. За даними ЗМІ, у будівлі, в якій стався вибух, було організовано склад готової продукції піротехнічної компанії "Піро-Росс".

Раніше, 6 серпня, в аеропорту Внуково в Москві ввели план "Ковер" через об'єкти в повітряному просторі. Мер Сергій Собянін визнав факт роботи столичної ППО.