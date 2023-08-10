Окупований Крим атакували 11 безпілотників: вибухи чули в Саках і в районі Севастополя

В російському оборонному відомстві відзвітували, що безпілотники не досягли своєї мети через відмінну роботу ППО.

В ніч проти 10 серпня Калузьку та Московську області в РФ, а також територію окупованого Криму атакували безпілотники. Про це повідомили в Міноборони Росії.

"2 БпЛА, які летіли у напрямку Москви, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області. Поблизу міста Севастополь засобами ППО були уражені 2 БпЛА, ще 9 нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби та зазнали аварії в акваторії Чорного моря", — йдеться в повідомленні.

В Міноборони країни-агресорки зазначили, що безпілотники не досягли своєї мети, а в результаті атак жертв та руйнувань немає.

Тим часом в соцмережах пишуть, що вибухи чули в Сакському районі окупованого Криму. Телеграм-канал "Кримський вітер повідомляє про вибухи в Саках і Новофедорівці.

"У Саках все спокійно? Новофедорівка, спиш? Гучні вибухи чути у Сакському районі. Імовірно, працює російська ППО", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у районі Джанкоя в окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи, після чого в небо підняли гелікоптери. Пізніше в соцмережах повідомили, що три вертольоти Збройних сил РФ пролетіли через Нижньогірський район у бік Азовського моря.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня окупанти перекривали рух Кримським мостом. Силовики отримали повідомлення про те, що в акваторії Чорного моря помітили нібито морський дрон.