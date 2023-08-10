Кім Чен Ин звільнив начальника Генштабу КНДР і закликав готуватися до війни, — ЗМІ

Північнокорейський лідер наказав військовим провести навчання, а також розширити виробництво озброєнь, зокрема ракетних двигунів і артилерії.

Керівник Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин звільнив головнокомандувача армією країни та закликав до додаткової підготовки до можливої війни. Про це пише Reuters 10 серпня.

Повідомляється, в рамках засідання Центральної військової комісії Кім Чен Ин велів розширити виробництво озброєнь. Тижнем раніше північнокорейський лідер відвідував військово-промислові підприємства, де закликав виробляти більше ракетних двигунів, артилерії та іншої зброї.

Глава Північної Кореї також звернувся до військовослужбовців із закликом провести навчання, залучивши в них новітні види військової техніки, щоб підтримувати бойову готовність армії.

Північнокорейські ЗМІ також заявили, що начальника Генерального штабу КНДР Пак Су Іль зняли з посади, на якій він пропрацював 7 місяців. Подробиці відсторонення високопоставленого генерала не розголошуються.

На посаду головнокомандувача армії КНДР призначено генерала Рі Ен Гіль, який раніше був міністром оборони Північної Кореї. За даними журналістів, до 2016 року Рі Ен Гіль також значився на посаді начальника штабу.

Нагадаємо, що 27 липня Кім Чен Ин під час оборонної виставки, на якій був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, показав балістичні ракети, заборонені резолюціями Ради безпеки ООН.

Раніше, 15 липня, Кім Йо Чжон, сестра Кім Чен Ина, засудила реакцію ООН на пуски балістичних ракет КНДР. За її словами, запуск балістичної ракети є частиною права її країни на самооборону у відповідь на "ворожу" політику Вашингтона.