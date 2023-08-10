ЗС РФ на півдні почали "ховатись" від ударів ЗСУ серед мирного населення, — командування

Російські військовослужбовці почали розташовувати місця своєї дислокації серед місцевого населення, що, на думку Оперативного командування "Південь", значно ускладнює роботу Сил оборони.

На півдні України, а саме на лівому березі Дніпра окупанти намагаються уникнути ударів ЗСУ, ховаючись серед мирного населення, розташовуючи так живу силу та техніку. Про це розповіла керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Окупанти на лівому березі, зосередивши свої сили — і живу силу, і техніку, розуміють, що ми відпрацьовуємо контрбатарейно і це означає, що їм спокою не буде в жодній точці. Саме тому вони намагаються розподіляти свої місця дислокації серед місцевого населення. І цим ускладнюють роботу ЗСУ", — сказала вона.

Гуменюк наголосила, що Сили оборони України "не працюють" по цивільних об’єктах, тому дуже важко точково знищувати ворога.

"Ми усвідомлюємо відповідальність перед нашими громадянами, які знаходяться в окупації. І тому така ретельна робота — виявлення подібних пунктів і точкове їх знищення — це дуже кропітка робота, але потім неймовірно результативна", — зазначила вона.

Речниця ОК "Південь" також розповіла, що нещодавнє ураження пункту управління у Новій Каховці мало результат і розкоординувало частину армії РФ.

"Командний пункт знищено, а це означає, що знов у вороже військо внесено певний безлад. Тому що нема управління, воно потребує переформатування. І бачимо, що морально-психологічний дух підривається з кожним днем ускладненою логістикою, відсутністю управління і можливістю бути ураженим навіть в таких захищених об’єктах", — підсумувала Гуменюк.

До слова, 6 серпня Гуменюк повідомляла, що російські військові в акваторії Чорного моря використовують морський спосіб розосередження сил, а також використовують цивільні судна для прикриття кораблів флоту.

Раніше, 16 липня, в ОК "Південь" розповіли, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області російські окупанти почали облаштовувати вогневі позиції на горищах і високих поверхах житлових будинків.