Загроза висадки десанту РФ: у ЗСУ пояснили, чому не відкривають пляжі в Одеській області

Узбережжя Чорного моря залишається надзвичайно небезпечною лінією, а після зриву "зернової угоди" Росія оголосила про додаткове мінування акваторії.

Військове керівництво вважає недоречним відкриття пляжів в Одеській області до оксамитового сезону. Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі "Суспільному".

"Позиція військового командування полягає в тому, що узбережжя Чорного моря — це все-таки лінія охорони та оборони, а також лінія надзвичайної небезпеки. Ми розуміємо, що російські кораблі знаходяться досить далеко від берегів, які контролюються Україною сьогодні, але абсолютно виключати імовірність висадки ворожого десанту не може ніхто", — сказала Гуменюк.

Керівник пресцентру також додала, що частково пляжі можна відкрити, якщо місцева влада власними силами знайде ресурси, щоб забезпечити додаткові заходи безпеки, з урахуванням рекомендацій військового керівництва.

Гуменюк також зазначила, що серйозною проблемою залишається питання з мінною небезпекою в Чорному морі. Після закінчення дії "зернової угоди" росіяни оголосили про додаткове замінування водойми, і перевірити правдивість цієї інформації військові не можуть.

"Можемо констатувати, що понад тридцять мін з початку цього року вже винесло на узбережжя в нашій зоні відповідальності, а це Миколаївщина, Одещина та Херсонщина", — повідомила Гуменюк.

Крім того, не повністю усунуто наслідки від підриву Каховської ГЕС. Сміття може залягати на глибині, або серед острівців сміття, які дрейфують у морі, що також становить небезпеку для людей.

7 серпня стало відомо, що в Одесі планують відкрити пляжний сезон найближчими вихідними. За словами голови Одеської ОДА Олега Кіпера, якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає санітарним нормам. Пляжі планують обладнати захисними сітками, щоб унеможливити потрапляння мін. Крім того, місцева влада має забезпечити зони купання спостережно-рятувальними постами, буями, а також засобами гучного мовлення та укриттями поблизу.

При цьому наприкінці липня голова об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попереджала про дуже високий рівень небезпеки на узбережжі Чорного моря через дрейфуючі міни і боєприпаси.

Фокус писав у липні, що окупанти не зупинять ракетний терор Одеси і південних регіонів України. У Кремлі прагнуть знищити можливість України з експорту зерна.