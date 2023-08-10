ЗС РФ почали використовувати в Україні 122-мм реактивні снаряди виробництва КНДР (фото)

Аналітики припускають, що боєприпаси поставили російській армії не безпосередньо з Північної Кореї — найімовірнішим постачальником є Іран.

На озброєнні російських військових в Україні помічено 122-мм реактивні снаряди північнокорейського виробництва. Водночас, як зазначили 9 серпня OSINT-дослідники з проєкту Ukraine Weapons Tracker, хоча ці ракети справді виробляють у КНДР, малоймовірно, що їх постачають безпосередньо.

"Північнокорейські ракети Р-122 калібру 122 мм почали видаватися екіпажам російських БМ-21 "Град". Судячи зі знімків, майже все маркування на ракетах було зачищене", — йдеться в публікації.

Також аналітики повідомили, що судячи з отриманої ними інформації про інші типи боєприпасів, поставлених останнім часом, включно зі ще одним типом ракет "Град", найімовірнішим постачальником є Іран.

"Іран, як відомо, володіє ракетами Р-122 і раніше відправляв до Росії відремонтовані снаряди 152-мм", — зазначили автори публікації.

Порівняння снарядів в Україні з боєприпасами, захопленими на вантажному судні "Francop" у 2009 році

Російські ЗМІ також говорять про те, що на фото, які з'явилися в мережі, є саме північнокорейські реактивні боєприпаси, які нібито було поставлено не безпосередньо з КНДР, а передано через Іран, оскільки корейські ракети Р-122 свого часу перебували на озброєнні іранської армії.

Ракети Р-122 в Ірані. Архівне фото

Нагадаємо, на думку журналістів Associated Press, міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до КНДР домовлявся про збільшення продажу Москві північнокорейського озброєння, яке необхідне для продовження військових дій в Україні.